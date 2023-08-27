В Приморье некоторые дороги остаются перекрытыми

На сегодняшний день некоторые населенные пункты Приморского края вновь остаются перекрытыми. Названы следующие районы: Еловка, Муравейка, Ауровка, Гродеково, Ясная Поляна, Валентин, Глазковка, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Лобановка, Ракитное, Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига, Поляны, Мартынова Поляна, Боголюбовка, Орехово, село Богатырка, село Монакино, Маргаритово, Моряк Рыболов, Фурманово, КБ Евгеньевская, сообщает PRIMPRESS.
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