Как Миронов планирует решить проблему завышенных цен на картофель? Ирэн ОрлонскаяПредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» высказал мнение о том, что закупка картофеля у личных подсобных хозяйств может привести к снижению цен на этот важный продукт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии