Как Миронов планирует решить проблему завышенных цен на картофель? Ирэн ОрлонскаяПредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» высказал мнение о том, что закупка картофеля у личных подсобных хозяйств может привести к снижению цен на этот важный продукт.