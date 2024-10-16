Экстренная эвакуация в Купянске, власти ужесточат насильственный вывоз горожан Юлия СоколоваСитуация в Купянске в последние дни значительно ухудшилась, и власти Харьковской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации местного населения.
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