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Экстренная эвакуация в Купянске, власти ужесточат насильственный вывоз горожан

Экстренная эвакуация в Купянске, власти ужесточат насильственный вывоз горожан

Экстренная эвакуация в Купянске, власти ужесточат насильственный вывоз горожан Юлия СоколоваСитуация в Купянске в последние дни значительно ухудшилась, и власти Харьковской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации местного населения.

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