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Царьград

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Волонтеры из Екатеринбурга подарили праздник детям ЛНР перед Новым годом

Волонтеры из Екатеринбурга подарили праздник детям ЛНР перед Новым годом

Ветераны из Екатеринбурга устроили новогодний праздник детям в ЛНР. Под руководством Максима Земерова, представители фонда "Народ и армия" привезли подарки и необходимую помощь в детские дома и социально-реабилитационные центры региона.

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