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Агент Малкома опроверг слухи о скорых переговорах игрока с «ПСЖ»

Агент Малкома опроверг слухи о скорых переговорах игрока с «ПСЖ»

Агент Малкома утверждает, что его клиент останется в «Зените». Агент полузащитника «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи о том, что клуб из Санкт-Петербурга и «ПСЖ» вскоре проведут раунд переговоров по поводу будущего его клиента.

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