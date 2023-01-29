Агент Малкома опроверг слухи о скорых переговорах игрока с «ПСЖ»

Агент Малкома утверждает, что его клиент останется в «Зените». Агент полузащитника «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи о том, что клуб из Санкт-Петербурга и «ПСЖ» вскоре проведут раунд переговоров по поводу будущего его клиента.