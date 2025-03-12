Из совета директоров в кресло генерального директора: Лип-Бу Тан — новый глава Intel

Компания Intel объявила о назначении нового генерального директора — Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). 65-летний американский предприниматель, родившийся в Малайзии, сменит временных руководителей спустя три месяца после ухода предыдущего главы Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).
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