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Эксперт Бадалян: работа по ГПХ создаёт риски для компании и сотрудника

Эксперт Бадалян: работа по ГПХ создаёт риски для компании и сотрудника

Арсен Бадалян, заместитель генерального директора ЧАЗ «Кадровый Капитал» заявил, что при замене трудоустройства договором гражданско-правового характера (ГПХ) риски возникают сразу по нескольким направлениям — кадровому, юридическому и налоговому.

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