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Маурисио Почеттино: «Челси» хорошо играл против «Арсенала» и «Ливерпуля», но испытывал трудности с менее сильными командами. Это часть процесса, наша цель – ЛЧ в следующем сезоне»

Маурисио Почеттино: «Челси» хорошо играл против «Арсенала» и «Ливерпуля», но испытывал трудности с менее сильными командами. Это часть процесса, наша цель – ЛЧ в следующем сезоне»

Сегодня лондонский клуб встретится с «Ньюкаслом» в 13-м туре АПЛ. Начало матча – в 18:00 по московскому времени.

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