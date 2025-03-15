VPS в России для бизнеса: выгодное решение для успеха Сергеева ТатьянаЕсли ты задумываешься о том, как вывести свой бизнес в онлайн или улучшить уже существующий проект, то наверняка сталкивался с вопросом: где и как хранить свои данные, сайт или приложения? Сегодня я хочу поговорить с тобой о VPS — виртуальных частных серверах — и почему они стали настоящим спасением для бизнеса в России.