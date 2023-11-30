В индекс Мосбирже в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета»

В новую базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 22 декабря войдут обыкновенные акции «Совкомфлота», группы компаний (ГК) «Самолет», «Мосэнерго», а также привилегированные акции «Мечела», следует из сообщения торговой площадки.