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  • Малик Гумеров
    Кто такую ахинею несусветную сочиняет ? Не поленился ведь столько фуфла нарисовать !                            ...Что такое плавающ...
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В индекс Мосбиржи в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета»

В индекс Мосбиржи в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета»

В новую базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 22 декабря войдут обыкновенные акции «Совкомфлота», группы компаний (ГК) «Самолет», «Мосэнерго», а также обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», следует из сообщения торговой площадки.

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