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«Брошенные в бой мобилизованные часто не умеют даже стрелять» – бывший комбриг ВСУ 

«Брошенные в бой мобилизованные часто не умеют даже стрелять» – бывший комбриг ВСУ 

На Украине такая напряжёнка с патронами, что в учебных центрах не могут научить мобилизованных даже стрельбе, вместо гранат используют муляжи.

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