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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Смартфонная кисть". Врачи предупредили о новом диагнозе у молодых людей

"Смартфонная кисть". Врачи предупредили о новом диагнозе у молодых людей

За последние десять лет количество подобных жалоб выросло почти на 50% Молодые люди все чаще сталкиваются с болью в кистях, онемением пальцев и дискомфортом в области запястья после длительного использования смартфонов.

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