"Смартфонная кисть". Врачи предупредили о новом диагнозе у молодых людей

За последние десять лет количество подобных жалоб выросло почти на 50% Молодые люди все чаще сталкиваются с болью в кистях, онемением пальцев и дискомфортом в области запястья после длительного использования смартфонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии