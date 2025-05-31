В Сумской области стали готовиться к приходу ВС РФ: события СВО за 31 мая

Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение, предусматривающее обязательную эвакуацию жителей еще одиннадцати населенных пунктов, расположенных в Сумском районе.
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