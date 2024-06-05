Песков: журналисты мировых СМИ приехали на разговор с Путиным

Представители информационных агентств из стран, не имеющих дружественные отношения с Россией, были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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