«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»

Ранее клубы провели переговоры относительно возможного перехода из «Челси» в «Ювентус» Ренату Вейги. Теперь, по данным The Times, «синие» рассматривают возможность приобретения 24-летнего сербского нападающего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии