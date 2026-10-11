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Анна Дымна: вдова в 26, 20 операций и фонд «Вопреки всему» — как живёт звезда «Знахаря» в 75 лет

Анна Дымна: вдова в 26, 20 операций и фонд «Вопреки всему» — как живёт звезда «Знахаря» в 75 лет

Анну Дымну советские зрители запомнили по роли красавицы Марыси в «Знахаре» Ежи Гоффмана — и, любуясь ею на экране, вряд ли догадывались, что стоит за этим лицом.

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