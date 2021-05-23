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Почему женщины после 50 не стремятся влезать в отношения

Наверное, достаточно лишь единожды побывать в браке, чтобы понять: Лучше уже не будет. Рисковать больше не хочется.

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Станислав Решетников
Блин, ну вот еще одна сказка из сборника про счастливое одиночество... Вообще можно подумать, что за женщинами 50+ у нас прям охота ведется... Даже не знаю как вообще отреагировать на перл про "неуместные намёки и лестные предложения". Автор, если на рынке "восточный мужчина" вам говорит какая вы красавица, не верьте, ему просто надо вам чего-то втюхать. И да, выросши из возраста детства и юности физически, имеет смысл покинуть его и психологически. А то "девочка в пятьдесят с гаком" это не мило и даже не смешно!

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