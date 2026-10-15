Картина Василия Кандинского «Пёстрая жизнь» (нем. Das bunte Leben) ушла с молотка в Лондоне. Цена лота составила 27 млн фунтов стерлингов (около 36 млн долларов), сообщается на сайте аукционного дома Christie’s.
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