МО РФ показало совместную работу разведподразделений и ВДВ с гаубицами Д-30

Минобороны РФ обнародовало кадры совместной боевой работы разведподразделений и расчётов гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции, российские военные ликвидировали окопавшуюся на своих позициях пехоту ВСУ.