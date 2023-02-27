Аргументы и Факты

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МО РФ показало совместную работу разведподразделений и ВДВ с гаубицами Д-30

МО РФ показало совместную работу разведподразделений и ВДВ с гаубицами Д-30

Минобороны РФ обнародовало кадры совместной боевой работы разведподразделений и расчётов гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции, российские военные ликвидировали окопавшуюся на своих позициях пехоту ВСУ.

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