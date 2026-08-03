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Как переживания за Кейт и Карла III изменили взгляд Уильяма на семью

Как переживания за Кейт и Карла III изменили взгляд Уильяма на семью

Принц Уильям долгие годы оставался одним из самых сдержанных представителей королевской семьи, но в 2025 году его публичный образ изменился.

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