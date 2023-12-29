Юрист Соловьев считает, что Киркорова могут лишить звания народного артиста

лл лина любимцева Уже отказались лишать Киркорова звания. Ему нужно теперь присвоить НОВОЕ ЗВАНИЕ - АНТИНАРОДНОГО АРТИСТА. Видеть уже его не могу...До того отвратительно все в нем стало и обрыдло. Сильно раздражает.

Наталия Шумакова А народ тут ни при чём. Они там в своём клубке сами себя по свойски и награждают. Что, разве орбакайте можно считать народной? Вот так и все они в этой "звездной" тусовке.