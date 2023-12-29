Иван Соловьев, заслуженный юрист РФ, учёный-правовед, предположил, что Филиппа Киркорова, посетившего "голую" вечеринку блогера Насти Ивлеевой, могут лишить звания народного артиста России.
Юрист Соловьев считает, что Киркорова могут лишить звания народного артиста
Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже отказались лишать Киркорова звания. Ему нужно теперь присвоить НОВОЕ ЗВАНИЕ - АНТИНАРОДНОГО АРТИСТА. Видеть уже его не могу...До того отвратительно все в нем стало и обрыдло. Сильно раздражает.
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11 час.
Наталия Шумакова
А народ тут ни при чём. Они там в своём клубке сами себя по свойски и награждают. Что, разве орбакайте можно считать народной? Вот так и все они в этой "звездной" тусовке.
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11 час.
Silver Kont
Вообще-то звание "народнаго" для него пробивала "мадам Брошкина", когда он был за ней, а то как-то несолидно получалось - она "народная", а муженёк её, в то время, -нет, должен соответствовать статусу мужа "звезды"....
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9 час.
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