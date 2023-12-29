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Юрист Соловьев считает, что Киркорова могут лишить звания народного артиста

Иван Соловьев, заслуженный юрист РФ, учёный-правовед, предположил, что Филиппа Киркорова, посетившего "голую" вечеринку блогера Насти Ивлеевой, могут лишить звания народного артиста России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже отказались лишать Киркорова звания. Ему нужно теперь присвоить НОВОЕ ЗВАНИЕ - АНТИНАРОДНОГО АРТИСТА. Видеть уже его не могу...До того отвратительно все в нем стало и обрыдло. Сильно раздражает.
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11 час.
Наталия Шумакова
А народ тут ни при чём. Они там в своём клубке сами себя по свойски и награждают. Что, разве орбакайте можно считать народной? Вот так и все они в этой &quot;звездной&quot; тусовке.
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11 час.
Silver Kont
Вообще-то звание &quot;народнаго&quot; для него пробивала &quot;мадам Брошкина&quot;, когда он был за ней, а то как-то несолидно получалось - она &quot;народная&quot;, а муженёк её, в то время, -нет, должен соответствовать статусу мужа &quot;звезды&quot;....
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9 час.

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