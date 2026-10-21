Nigeria confirmed its first case of Ebola virus and Kenya its ninth on Tuesday amid a multi-country outbreak that has sickened nearly 10,000.
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