Генерация кадров теперь даже на портативных игровых приставках с APU Ryzen. AMD расширила поддержку AFMF на iGPU Radeon 700M

Компания AMD расширила поддержку технологии Fluid Motion Frames на интегрированные GPU Radeon 700M. Напомним, речь идёт о генераторе кадров, который является частью FSR 3, но в виде реализации через драйвер.
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