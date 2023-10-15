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Новый громкий случай украинской "перемоги", который постарались не заметить в России, – переход на сторону ВСУ русского лейтенанта Даниила Алфёрова.

Новый громкий случай украинской "перемоги", который постарались не заметить в России, – переход на сторону ВСУ русского лейтенанта Даниила Алфёрова.

ФОТО: CASIMIRO PT/SHUTTERSTОСK.СОM. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ОБЩЕСТВО ПРЕДАТЕЛИ С САЙТОВ ЗНАКОМСТВ: ПЕРЕБЕЖЧИКИ КУЗЬМИНОВ И АЛФЁРОВ СВЯЗАНЫ ОДНОЙ ПРОГРАММОЙ Новый громкий случай украинской "перемоги", который постарались не заметить в России, – переход на сторону ВСУ русского лейтенанта Даниила Алфёрова.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Предатели всегда были, есть и будут во всех странах и, самое главное, это их грамотное выявление и законное наказание.
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