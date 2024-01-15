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Военное обозрение

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Израильское издание: ХАМАС не потерял своих лидеров и большинство его боевиков живы

Израильское издание: ХАМАС не потерял своих лидеров и большинство его боевиков живы

Продолжающая четвёртый месяц война Израиля в Газе не привела к уничтожению большинства боевиков ХАМАС, пишет израильское издание «Едиот Ахронот».

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