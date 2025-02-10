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Зеленский: Европейский инвестиционный банк выделит Киеву кредит в $2 млрд

Зеленский: Европейский инвестиционный банк выделит Киеву кредит в $2 млрд

Global Look Press/Daniel Karmann/dpa Украина получила от Европейского инвестиционного банка кредит в размере 2 миллиардов долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае прошлого года.

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