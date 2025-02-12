В Дагестане уволился главврач после публичного секса с медсестрой

Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов принял решение об увольнении после публикации в соцсетях резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один из его заместителей.
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