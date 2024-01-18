Индия выпустит свои первые 30-летние «зеленые» облигации на 50 млрд рупий. Этот дебют, который должен состояться в эту пятницу,19 января, призван проверить аппетит к более длительному долгу на фоне повышенных процентных ставок.
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