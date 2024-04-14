Певица Разина рассказала, как муж отобрал у нее права на песни группы «Мираж»

Певица Светлана Разина рассказала историю, связанную с правами на песни группы «Мираж». В интервью для НТВ она сообщила, что ее бывший муж Валерий Соколов забрал у нее исключительные права на музыку, оставив ей лишь возможность исполнять их на концертах.