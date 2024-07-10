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Уоткинс с победным голом на 91-й признан лучшим игроком матча Нидерланды – Англия

Уоткинс с победным голом на 91-й признан лучшим игроком матча Нидерланды – Англия

Команда Гарета Саутгейта одержала победу со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2024. Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс вышел на поле на 81-й минуте, заменив Харри Кейна, и забил победный гол на 91-й.

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