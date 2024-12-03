Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Почему Запад не рассматривает, от слов совсем, Русский вариант прекращения конфликта? Не надо на Россию оказывать давление, это делает нас только крепче и сплоченнее! Если от санкций пока только "страдают" ЕС, а США от этого только выигрывают, то мы [Россия] может сделать так, что и пиндосы от души хлебнут то что приготовили для нас. "Перекрыть кислород" мы сможем без проблем! Так что и у нас рычагов давления на США предостаточно! На Украине будет так, как скажет Россия и ни как иначе! Переговоров не будет, будет только капитуляция, на условиях России! Как бы это не нравилось США.

СК

Сергей Ковалев

Neue Zürcher Zeitung, как многие СМИ, ездит пиплу по ушам, обсуждая какие-то "сценарии" "по Украине". все эти и иные т.н. "сценарии" лишь рябь на поверхности, а суть в цивилизационном противостоянии, не первое столетие проявляющее себя всплесками прямыми и локальными. "большой договорняк" (по М.Хазину) будет, конечно, но речь в нем не "по Украине", а речь идет о разделе мiра и о том, как жить дальше. кровью славян в очередной раз оплачиваются претензии западной цивилизации на глобальную власть. нельзя сказать, что в этом противостоянии Россия одинока, но она в данном и во всех предыдущих случаях стержень сопротивления. однако мало просто сопротивляться, мало сказать - мы против, - необходимо озвучивать идею - а что мы хотим, куда летим... и вот тут буквально гирями повисли страны БРИКС+, с одной стороны безусловно помогающие, с другой явно не готовые идти путем альтернативы. всякий "самостийный" игрок ищет выгоды себе любимому, не сильно заботясь о других. отсюда нет единого ЦУПа с ясными целями и задачами. БРИКС+ перепихивается руководством ежегодным отдельных стран внутри себя, но нет наднациональных институтов, аналогичных глобальным, ибо уже всем понятно, что единого мiрового пространства нет, есть "они", есть "мы". и вот эта неготовность сильно тормозит движение вперед. "большой Договорняк" безусловно будет, будет ли newжелезный занавес и будет ли он "железным", - большой вопрос, ибо, как уже неоднократно сказано, мiр сильно взаимозависим. "сделать Америку снова великой" можно, вероятно, но не в ночь с четверга на пятницу. суть в самодостаточности "островов" противостояния, - ни "они", ни "мы" не самодостаточны по определению... т.о. кукловоды старательно сводят вопрос к "по Украине", а на деле он экзистенциальный, причем в очередной, не первый для России раз.