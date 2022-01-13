С НАСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!

В традициях у нас, есть необычная черта,Встречаем Новый Год не раз, а два!И праздничные, накрываем мы столы,И кушанье, готовим до зари!Ну, а в назначенный уж час,Когда повторно радуется глаз,В дома приходит — Старый Новый Год,Который, радость и веселье всем несёт!И слышен смех и пенье отовсюду,Мы все встречаем Старое, но дивное для всех нас чудо,В сердцах у всех лишь доброта,Ведь Старый Новый Год — есть маленькая, но мечта! С НОВЫМ ГОДОМ ЖМЁМ И ТАМ ВОДИМ МЫШКОЙ Ссылка на первоисточник.