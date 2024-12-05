В Ростовской области полицейские провели очередной рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства

Сотрудниками Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области проведен рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на территории Аксая, Азова и Гуково.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника
- Расчеты РСЗО «Ураган» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ
- Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели тренировку по развертыванию комплексов на побережье Финского залива
Свежие комментарии