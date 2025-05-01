Скончалась заслуженная артистка России Ирина Кострова

Гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин сообщил о смерти заслуженной артистки России Ирины Костровой. «Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш «Москонцерт», — написал Бачурин в Telegram.