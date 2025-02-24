Михаилу Ефремову могут отказать в УДО из-за найденного в его вещах мобильного телефона

В колонии, где отбывает наказание артист, проходили масштабные рейды.Артисту Михаилу Ефремову, который отбывает наказания за устроенное им смертельное ДТП в центре Москвы, могут отказать в условно-досрочном освобождении.
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