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Царьград

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«Технополис Москва» вошел в реестр утилизаторов пластика

«Технополис Москва» вошел в реестр утилизаторов пластика

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» стал утилизатором пластика, что позволит столичному бизнесу перерабатывать распространенные виды упаковки.

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