Президент Франции заявил о надежде сохранить «исторические отношения» с США

Надежду на сохранение исторических отношений между Францией и Соединенными Штатами выразил после отказа американского президента США Джо Байдена избираться на второй срок президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает 22 июля Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.