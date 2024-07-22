Президент Франции заявил о надежде сохранить «исторические отношения» с США

Надежду на сохранение исторических отношений между Францией и Соединенными Штатами выразил после отказа американского президента США Джо Байдена избираться на второй срок президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает 22 июля Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
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