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Татар-информ

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Александра Трусова перед вылетом в Японию: «Пути назад уже нет»

Александра Трусова перед вылетом в Японию: «Пути назад уже нет»

Российская фигуристка Александра Трусова показала видео своей заключительной тренировки перед первым за четыре года международным стартом — турниром Kinoshita Group Cup в Токио (4–6 сентября).

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