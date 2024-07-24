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Боец СВО с четвертой степенью онкологии пожаловался на бездействие военных врачей

Боец СВО с четвертой степенью онкологии пожаловался на бездействие военных врачей

Участник специальной военной операции (СВО) из Бурятии пожаловался на бездействие военных врачей. Об этом племянница бойца рассказала на встрече с местным уполномоченным по правам человека Юлией Жамбаловой, сообщает издание «Информ Полис».

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