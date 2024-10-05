Врачи рассказали, почему возникает бессонница и как с ней бороться

Global Look Press/Jochen Tac Длинные ночи и продолжительное искусственное освещение, связанные с сокращением светового дня осенью, меняют процесс выработки мелатонина, из-за чего нарушаются привычные суточные ритмы.
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