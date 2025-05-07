Мерц поставил Германию на колени: Лидера «христиан» пришлось умолять возглавить страну, он капризничал, цену набивал

Новый руководитель ФРГ начал с истерики и шантажа в бундестаге На фото: лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (в центре) (Фото: АР/ ТАСС) Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии.
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