БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 425 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Так ведь раздают Гражданство Бюрократы и делают это исключительно За Деньги! Как говорят на КоЗа - это бизнес и ничег...Что не так у Росс...
  • Игорь Максаков
    Эту картинку выставил и смонтировал враг России.Что не так у Росс...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Что не так у Росс...

Мерц поставил Германию на колени: Лидера «христиан» пришлось умолять возглавить страну, он капризничал, цену набивал

Мерц поставил Германию на колени: Лидера «христиан» пришлось умолять возглавить страну, он капризничал, цену набивал

Новый руководитель ФРГ начал с истерики и шантажа в бундестаге На фото: лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (в центре) (Фото: АР/ ТАСС) Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии.

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Комментарии
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n
nyha
Вот ВАМ дермократия !НАЯВУ...ФАШИСТА в ГЛАВАРИ...!
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12 час.
Ф
Фил
Вот эти нечтожества руководят странами.
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6 час.
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