Мерц поставил Германию на колени: Лидера «христиан» пришлось умолять возглавить страну, он капризничал, цену набивал

Новый руководитель ФРГ начал с истерики и шантажа в бундестаге На фото: лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (в центре) (Фото: АР/ ТАСС) Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии.