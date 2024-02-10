Роспатент принял решение раскрыть дизайн новой Lada Iskra

В базе Федерального института промышленной собственности появились новые патентные изображения, на которых, отражены детальные эскизы будущего российского автомобиля Lada Iskra, выпуск которого намечен на следующий год.
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