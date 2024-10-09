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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем сделал Тренту на день рождения плакат с поздравлениями. Хавбек «Реала» прятался больше 20 минут, чтобы разыграть партнера по сборной

7 октября защитнику «Ливерпуля» исполнилось 26 лет. Хавбек «Реала» сделал партнеру по сборной плакат, на котором была изображена фотография именинника, поздравление и текст с пожеланиями удачи.

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