DTF: блогер собираете подписи европейцев для создания закона о спасении видеоигр

Владелец популярного YouTube-канала Accursed Farms Росс Скотт инициировал масштабную кампанию по сбору подписей для поддержки европейской гражданской инициативы, направленной на ограничение деструктивных действий игровых издателей.
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