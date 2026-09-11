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ДумаТВ

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Аксаков рассказал о работе механизма ипотечных каникул для семей с детьми

Аксаков рассказал о работе механизма ипотечных каникул для семей с детьми

Семьи, в которых родился второй или последующий ребенок, а также усыновившие второго или последующего ребенка, теперь могут воспользоваться кредитными каникулами на 1,5 года.

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