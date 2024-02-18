Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Россиянин
    Припугнуть тоже надо, что бы сильно не наглели и знали свое место. Ну а выжечь всегда успеем если до этого дойдет.Терпение России л...
  • Леонид Руси
    Это вампирицы...Последний резерв:...
  • Михаил Гринжук
    Есть термин скрытый потенциал.Зачем показывать заранее все возможности.Кто знает. Может если врубить на полную катушк...Терпение России л...

Не очень понимаю: на что они рассчитывают?

Не очень понимаю: на что они рассчитывают?

Кстати, вот короткое, но довольно точное описание того, что мы наблюдаем в течение 10 лет Не секрет, что украинствующей политмрази позарез нужен в России тупой и протестный лохокторат, которому легко можно впаривать "москали знову зьiлы наше сало", "Укроина - богатейша страна, но вот москали мешают", ну и про "цеэропу" тоже со временем.

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