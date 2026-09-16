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Казанские кардиологи вытащили парня с того света после внезапной остановки сердца

Казанские кардиологи вытащили парня с того света после внезапной остановки сердца

Раньше проблем с сердцем у молодого жителя Татарстана никогда не было. Пока однажды ночью жена, услышавшая странный храп, не смогла его разбудить: мужчина потерял сознание и перестал дышать.

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