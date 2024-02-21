Комиссия в Германии обнаружила в загадочном экшене Unknown 9: Awakening “фэнтезийное насилие”Ещё в 2020 году разработчики из студии Reflector Entertainment вместе с компанией Bandai Namco представили амбициозный экшен с видом от третьего лица Unknown 9: Awakening.