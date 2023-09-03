Глава Крыма Аксенов назвал Запад хозяином убийц детей Беслана и Донбасса

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов назвал Запад хозяином убийц детей Беслана и Донбасса. Отечественный чиновник разместил в своем Telegram-канале публикацию, посвященную отмечающемуся 3 сентября Дню солидарности в борьбе с терроризмом.